Moradores são amarrados e feitos reféns durante assalto ousado à casa em Manaus

Manaus/AM - Dois homens armados invadiram uma casa e mantiveram uma família refém durante um assalto ocorrido na madrugada dessa quarta-feira (10), no Conjunto Vale do Sinai, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Na ocasião, os moradores foram amarrados e trancados em um cômodo do imóvel. Televisores, celulares e R$ 2.800,00 foram levados pelos criminosos.

Após a fuga, as vítimas conseguiram se desvencilhar e pedir ajuda da polícia. O crime está sob investigação.