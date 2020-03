Em Manaus, mulher é presa após planejar assalto a casa dos próprios avós

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - Um grupo foi preso na manhã desta terça-feira (24), suspeito de assaltar a residência de um casal de idosos, na rua Sonho Meu, no Conjunto Cidadão I, zona Norte da capital.

Segundo informações de policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três homens e duas mulheres, uma delas a neta do casal, entraram na residência e bastante agressivos, eles ameaçavam o casal com uma faca. Na ação, os suspeitos roubaram o carro da família, um Honda, modelo Civic, um violão e três televisões.

Após denúncias anônimas, a equipe policial da VTR 6080 localizou os suspeitos no carro da família nas proximidades da Bola do Samu, no núcleo 13, bairro Cidade Nova, na mesma Zona da cidade. Durante a abordagem, todo o material do roubo foi apreendido. Ao serem questionados, eles confessaram o crime e relataram que a neta dos idosos que passou as informações da rotina dos moradores.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.