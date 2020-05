Cantor sertanejo tem casa invadida por criminoso enquanto fazia live; confira vídeo

O maior inimigo de Bolsonaro

Um ladrão aproveitou o momento em que o cantor sertanejo Brunno Souza realizava uma live de casa, para invadir e roubar o local sem que ninguém percebesse. O caso ocorreu no último sábado (2), em Santarém, no Pará.

Na ocasião, além de Bruno, a esposa e um casal de amigos com um bebê de um ano também estavam no imóvel. O bandido entrou pela parte de trás da casa e após roubar vários objetos de valor, ficou escondido em um dos quartos, onde a criança dormia.

Alguns minutos depois, a mãe foi ver se o bebê estava bem e levou um susto ao "dar de cara" com o criminoso.

Houve gritos e uma grande confusão acompanhada ao vivo pelos fãs do cantor. O intruso foi contido e amarrado atá a polícia chegar. Apesar do susto, as vítimas passam bem.