Em busca de dinheiro, mulheres invadem casa e fazem família refém em Manaus

Manaus/AM - Um grupo composto por dois homens e duas mulheres, até o momento não identificados, invadiu uma casa e fez os moradores reféns durante as primeiras horas dessa quarta-feira (12), no bairro Manoa, na Zona Norte.

Segundo a polícia, os criminosos entraram na casa localizada na rua Capitão Braule Pinto, por volta das 4h e renderam a família que ainda dormia. Exaltados, eles amarraram as vítimas e as questionaram sobre uma alta quantia que estaria no imóvel.

Os suspeitos afirmavam que tinham informações de fonte segura sobre o dinheiro. Sem reposta, eles começaram a vasculhar os cômodos, mas nada foi encontrado. Após alguns minutos, com medo de serem pegos, eles decidiram deixar o local e fugiram levando apenas um celular e R$ 50 de uma das vítimas.