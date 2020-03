Dupla é presa após assaltar assistência técnica em Manaus

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - Dois homens de 20 e 31 anos foram presos na noite dessa sexta-feira (27), no bairro Coroado 2, após assaltarem uma assistência técnica de celulares no Tancredo Neves, na Zona Leste.

Segundo a polícia, a dupla e outro homem estavam em um carro modelo Voyage, cor branca e placa OAO-3834, quando cometeram o assalto. O veículo foi localizado e interceptado minutos depois na rua Santa Rita, no Coroado, porém, o motorista já havia deixado os parceiros na entrada do beco onde estava parado.

Um deles foi alcançado pela polícia e preso junto com o que estava no carro, mas o terceiro fugiu e ainda não foi encontrado. Com os suspeitos os agentes apreenderam uma tv 24’, dois celulares um notebook, um carro e uma arma de fogo.