Homem é preso após assaltar ônibus e se atrapalhar na fuga Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso após assaltar passageiros do ônibus da linha 560, na rua Jaçanã, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Ele e um comparsa entraram no coletivo como se fossem passageiros comuns, mas no meio do trajeto renderam todo mundo roubaram vários objetos de valor.

Na fuga um deles se atrapalhou e foi preso e outro conseguiu escapar. Com o detido foi recuperada parte dos objetos e uma arma caseira usada para ameaçar as vítimas. O caso foi registrado no 13º DIP.