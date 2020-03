População se revolta e mata homem a pedradas em Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Um homem de identidade não revelada foi arrancado de ônibus e morto a pedradas na rua Caputira, no bairro de Santa Etelvina, em Manaus.

Segundo a Polícia Militar, dois homens que estavam dentro do ônibus da linha 305 foram apontados pelos passageiros como assaltantes. Alguns dos ocupantes do coletivo teriam se revoltado e puxado os suspeitos para fora do veículo.

Um dos homens conseguiu correr e outro acabou levando pedradas até a morte. A polícia chegou ao local, mas apenas constatou o óbito.

O homem aparentava ter entre 20 a 25 anos e não portava qualquer documento que pudesse identificá-lo. Ele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e a polícia irá investigar os suspeitos do crime para que prestem esclarecimentos sobre o caso.