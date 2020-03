Homem suspeito de participar de assalto a salão de beleza de luxo é preso em Manaus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Jefferson Douglas Oliveira de Souza, 29, foi preso nessa quinta-feira (5), suspeito de participar de vários assalto cometidos pela capital. Um deles é o de um salão de beleza no Conjunto Vieralves, onde o comparsa dele fingido que ia entregar um currículo.

Segundo a polícia, foi o próprio parceiro de crime, Harry de Souza Branco, 31, quem entregou Jefferson. Ele foi preso no último dia 27 e revelou todo o esquema dos roubos e os nomes dos envolvidos.

Em depoimento, Harry contou que a Douglas cabia a função de lhe prestar fuga após os roubos. No caso do salão, o acusado teria ficado em um ponto da rota de fuga aguardando Harry que escapou primeiramente com a ajuda de um mototaxista e depois embarcou no carro para despistar a polícia.

Com a prisão de Harry e Jefferson a polícia segue agora em busca do terceiro envolvido, um mototaxista identificado como Syrrenon Soares Barbosa.