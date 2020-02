Grupo faz arrastão em 'parada', mas acaba preso ao tentar fugir em ônibus em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens foram presos dentro de um ônibus da linha 356, nas proximidades do Hospital Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós, na noite desse sábado (16). Eles tentavam escapar de um arrastão que haviam acabado de fazer em um ponto de ônibus.

Conforme o registro da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 20h30, quando populares que estavam na parada acionaram uma equipe relatando o roubo. As vítimas contaram que o grupo chegou armado ao local depois de rendê-las e roubar vários objetos pessoais, embarcaram no coletivo que passou em seguida pela via.

Durante buscas no trecho, a viatura conseguiu localizar e interceptar o veículo e logo os acusados tentaram se misturar aos passageiros. Mesmo assim, na revista pessoal eles foram identificados e flagrados com uma arma de fabricação caseira, calibre 28, um simulacro de pistola e uma munição calibre 28 intacta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.