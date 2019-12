Assaltantes armados tocam o terror em linhas de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Assaltantes armados tocaram o terror na noite deste sábado (28), na em ônibus das linhas 356 e 430, que atendem a zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia militar, em ambas as situações, assaltantes armados entraram nos coletivos e anunciaram o assalto. Nas duas situações, foram levados objetos pessoais das vítimas. No assalto da linha 430, o criminoso chegou a bater no cobrador e motorista da linha.

Os assaltantes fugiram após as ações. As duas denúncias foram registradas no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).