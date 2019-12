Polícia encontra túnel que levava até cofre do Banco do Brasil

Policiais encontraram na noite deste sábado (21), um túnel com cerca de 60 metros que levava até o cofre do Banco do Brasil. O caso aconteceu em Capo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo um portal do Grupo Globo, durante a ação policial, dois homens acabaram mortos e outros sete foram presos. A agência informou que a quadrilha agia em um galpão próximo da central do banco e estava sendo investigada há cerca de seis meses. O túnel já estava bem próximo de chegar ao cofre.

Segundo policiais do Grupo de Repressão a Roubos Assaltos e Sequestros (Garras), a quadrilha é especializada na realização de assaltos a bancos em todo o país. A assessoria do Banco do Brasil informou que irá se inteirar do caso para dar um posicionamento.