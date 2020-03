Suspeito de assalto se 'arrebenta' ao cair de moto durante fuga em Manaus

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Manaus/AM - Um homem foi preso na madrugada de segunda-feira (23) suspeito de estar fazendo arrastões no bairro do Hiléia, em Manaus. Na fuga, ele perdeu o controle da moto em que estava e teve uma queda violenta.

Segundo policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o homem estava em uma moto roubada quando foi avistado pela polícia e tentou entrar em fuga na rua 3 do conjunto, onde foi detido.

Com ele foi encontrado três celulares e um simulacro, supostamente usado para intimidar as vítimas no momento do roubo.

O suspeito foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça.