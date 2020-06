Justiceiro dá tiros na cara de bandido durante assalto frustrado em Manaus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - Um homem não identificado, levou um tiro no rosto na tarde desta segunda-feira (29), ao tentar assaltar uma panificadora no bairro Parque Dez, localizado na zona Centro-Sul de Manaus,

De acordo com a polícia militar, dois homens teriam tentado assaltar a panificadora, quando um dos clientes que estava no local atirou em direção aos bandidos, atingindo o rosto de um deles, que caiu no chão. O comparsa do suspeito conseguiu fugir.

O homem foi socorrido pelo Samu, e foi encaminhado a um hospital local. A polícia já possui o nome do justiceiro e tomará as medidas cabíveis.