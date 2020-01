Suspeito de cortar dedos de jornalista em assalto é preso pela polícia

O homem de 29 anos suspeito de cortar três dedos de uma jornalista durante um assalto, na cidade de Santos, em São Paulo, foi preso no sábado (18). O crime aconteceu na quinta-feira (16), quando ele invadiu o carro da vítima, que também foi alvo de tentativa de estupro.

Segundo o UOL, a Polícia Civil, câmeras de monitoramento da prefeitura de Santos ajudaram a encontrar o suspeito, por terem registrado parte da ação.

A jornalista havia acabado de sair da casa de parentes e estava com seu veículo estacionado em uma rua no bairro Marapé, quando um homem invadiu o carro pelo lado do passageiro.

Conforme a polícia, o homem teria começado a passar a mão pelo seu corpo, dando indícios de que iria estuprá-la, quando a jornalista reagiu e o criminoso, que estava munido de uma faca, desferiu um único golpe e decepou três dedos da vítima.

Em seguida, ele fugiu levando o celular da mulher e uma quantia de R$ 2.000.