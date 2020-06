Homem é preso e adolescente é apreendido após assaltar bar na Ponta Negra

Anjos e demônios

Manaus/AM - Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada de segunda-feira (29), um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos por roubo no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. Com eles, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, um relógio de pulso, uma pulseira prateada, um cordão dourado e a quantia de R$ 325 em espécie.

Por volta das 2h30, durante patrulhamento pelo bairro, mais precisamente na avenida Coronel Teixeira, os policiais foram acionados por populares, que informaram ter acabado de ocorrer um assalto no Bar do Goiano.

De posse das informações e características dos infratores, imediatamente a guarnição iniciou as buscas e logo, visualizaram dois indivíduos suspeitos. Feita a abordagem, seguida de revista pessoal, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e o restante do material apreendido.

Os infratores foram levados ao local do assalto e reconhecidos pelas vítimas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ao adolescente. Eles foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que os dois já possuíam passagem pela polícia pelos crimes de roubo e furto.