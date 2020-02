Em Manaus, 'XTudo' é preso suspeito de emboscar e agredir motoristas de app a pedradas

Manaus/AM - Marcos Rolim Ferreira, mais conhecido como Tudo, foi preso na manhã dessa sexta-feira (21), suspeito de assaltar ao menos cinco motoristas de aplicativo em apenas três meses na capital. O que chama mais atenção nos casos é que mesmo sem reagirem, as vítimas eram agredidas pedradas até desmaiarem.

O delegado Cícero Túlio explica que após anunciar os assaltos, Xtudo levava as vítimas para locais desertos onde as amarrava e as deixava ajoelhadas aplicando pedradas nas suas nucas até fazê-las perderem os sentidos, para fugir em segurança.

Segundo ele, para cometer o crime, Marcos atraía as vítimas com a ajuda da namorada que pedia as corridas e durante o percurso ajudava a conter os motoristas.

A mulher foi presa no início deste ano, mas Rolim seguia foragido até ser capturado nessa manhã pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículo na Rua Nascimento, bairro Colônia Antônio Aleixo. Marcos ja responde ha vários processos criminais por roubo e será indiciado pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado, sendo encaminhado à audiência de custódia.