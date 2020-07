Homem tenta assaltar ônibus, mas é agredido a pauladas e jogado em buraco em Manaus

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi espancado a pauladas e jogado dentro de um buraco para morrer após tentar assaltar um ônibus na noite dessa quarta-feira (29), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste.

O suspeito teria embarcado em um ônibus da linha 089, e com uma arma falsa assaltou os passageiros. Quando ele já se preparava para sair, as vítimas perceberam que a arma usada no crime era falsa e reagiram.

O homem se jogou pela janela e fugiu, mas foi perseguido e alcançado na rua Cassiterita. No local ele levou várias pauladas do grupo e foi jogado em um buraco.

Populares acionaram a polícia e o suspeito foi resgatado e levado para o Hospital Platão Araújo, após receber alta, ele foi preso e encaminhado ao 14º DIP.