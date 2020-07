Vítima reage a tentativa de assalto e mata suspeito a tiros

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um dos criminosos na noite de sexta-feira (10), após reação da vítima, no Bairro Padre Andrade, em Fortaleza. O homem que seria assaltado atirou contra a dupla que o abordou, matando um dos suspeitos, conforme informações de policiais que atenderam a ocorrência.

Segundo um site de notícias do Globo, testemunhas disseram que a vítima do assalto estava na rua Euclides da Cunha, quando foi surpreendida pela dupla a bordo de uma motocicleta. O homem reagiu em seguida, dando vários disparos de arma de fogo na direção dos suspeitos. Os tiros atingiram o homem que estava na garupa da moto. Mesmo ferido, ele tentou subir no veículo, mas tombou sem vida na rua. O comparsa que pilotava a motocicleta conseguiu fugir.

Policiais militares do 18º Batalhão que estiveram no local informaram que o homem morto usava tornozeleira eletrônica e tinha antecedentes criminais. O atirador também saiu do local e ainda não foi identificado. Buscas são realizadas para tentar capturar o piloto da moto.