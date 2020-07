Vítima conta que tios foram feridos por assaltante linchado em aniversário em Manaus

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - A moradora que teve a casa invadida por criminosos na madrugada deste domingo (19), no bairro Santo Antônio, contou que os detalhes do assalto e do linchamento de um dos suspeitos.

Em entrevista ao Portal do Holanda, ela conta que a dupla pulou o muro da casa e surpreendeu os familiares que comemoravam uma festa de aniversário:

“Esses ladrões entraram na casa, pularam o muro e já em cima das pessoas que estavam lá, já finalizando por volta de 5h, eles com uma faca e um revólver pediam celular, pediam dinheiro. Um deles deu uma coronhada na cabeça da minha tia e perfurou o meu tio também”, diz a mulher, que prefere não se identificar.

Ela relata que ao ser agredida a tia se desesperou e saiu correndo e gritando. O barulho teria chamado a atenção de outras populares que estavam na rua e eles e os convidados acabaram espancando um dos bandidos que não conseguiu escapar.

Deixaram sandálias no local por onde pularam

O homem morreu no local e com ele foram apreendidas as armas usadas no crime: uma faca e um revólver. Chamou a atenção o fato de ele estar com outra roupa por baixo, o que indica que ele planejava se desfazer com facilidade da que estava usando para evitar uma abordagem policial na fuga.

O assaltante que fugiu ainda não foi localizado pela polícia, mas segue sendo procurado. O tio da moradora foi levado para o Pronto-Socorro Joventina Dias e não corre risco de morte.