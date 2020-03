Com ficha criminal extensa, suspeito de assaltar sete drogarias é preso em Manaus

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - A polícia prendeu nessa quarta-feira (4), um homem de 30 anos, suspeito de assaltar várias drogarias diferentes em Manaus. A prisão ocorreu essa manhã , na rua Ilha Oregon, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, o acusado responde por sete processos, todos por roubo a drogarias. O último delito teria ocorrido no último dia 31 de janeiro, quando ele teria invadido a Flexfarma localizada na rua Professora Raimunda Magalhães, n. 22, Coroado II.

Na ocasião, ele levou todo o dinheiro do caixa do estabelecimento. Com a prisão preventiva decretada, o homem passará ainda hoje por audiência de custódia e deve ser encaminhado parta um presídio da capital.