Em Manaus, polícia prende homem suspeito de invadir igreja e assaltar fiéis

Manaus/AM - Um dos homens que teriam participado do assalto a membros de uma igreja na noite desse domingo (2), na rua 17 do bairro São José, foi preso na manhã dessa segunda-feira (3).

O acusado está detido no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na rua Miguel Faraday, 210 , também no bairro São José. Polícia pede que as vítimas compareçam no DIP para fazer o reconhecimento do suspeito.

O homem juntamente com outros comparsas, renderam as vítimas e as obrigaram a colocar todos os pertences e objetos de valor no altar, onde um deles apontava a arma para uma mulher que estava sentada.

Toda a ação dos criminosos foi registrada por uma pessoa que estava no templo, mas não foi vista pelos assaltantes e gravou tudo a distância.