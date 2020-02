Homem é esfaqueado e espancado até a morte durante assalto a ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Luzimar Lucas dos Santos, 26, morreu ao ser linchado durante um assalto ao ônibus da linha 307, na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. Segundo o motorista, ele e outros quatro homens teriam invadido o coletivo.

Segundo a polícia, Lucas foi esfaqueado no pescoço e tinha várias escoriações pelo corpo. Os passageiros chegaram a alegar que ele tinha caído do transporte e batido com a cabeça na sarjeta, mas a perícia constatou que eles foi agredido e recebeu uma pedrada que o levou a morte.

De acordo com o motorista, o grupo entrou no transporte por volta das 6h, quando o mesmo seguia pela Torquato Tapajós rumo ao Centro. Armados com facas e revólveres eles renderam e o obrigaram a mudar a rota para avenida Max Teixeira.

Violentos, agrediram e roubaram as vítimas levando também toda a renda do coletivo. Após o crime, eles ordenaram que o condutor parasse o veículo e fugiram, porém Luzimar não teria conseguido sair.

Acuado pelos passageiros, ele foi agredido até a morte. O irmão dele chegou logo depois do acidente e reconheceu o corpo. Ele alegou que estava trabalhando como motorista de aplicativo na via, quando viu o tumulto e se aproximou para ver o que estava acontecendo.

Ao perceber que Luzimar estava morto, ele se desesperou. A polícia foi chamada e realizou perícia no ônibus e no corpo contatando que ele foi linchado, a arma usada para esfaqueá-lo não foi encontrada, mas a polícia procura o objeto e os envolvidos no crime.

Conforme o irmão, Luzimar tinha um filho de 4 anos e era morador do bairro Rio Piorini.