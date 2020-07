Homem é baleado por justiceiro durante arrastões em área vermelha de Manaus

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - Um homem de 19 anos foi baleado na noite dessa terça-feira (14), enquanto realizava assaltos na área do Campo do Bahia, no bairro São José, na Zona Leste.

O jovem foi encontrado caído na rua Mirai, após ter sido atingido por um justiceiro misterioso. Populares contaram aos policiais que o suspeito estava na garupa de uma motocicleta com outro indivíduo cometendo arrastões.

Com ele foi encontrada um simulacro de pistola. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Platão Araújo. O estado de saúde dele não foi revelado.