Assaltante que arrastou idosa com carro em tentativa de roubo é preso em Manaus

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de assaltar uma idosa de 68 anos, ocorrida na última quinta-feira (9), na rua Fluorita, na comunidade Novo Reino II, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Na tentativa de roubo, o suspeito, que estava em um automóvel, segurou a bolsa da idosa e acelerou o veículo para fugir, arrastando a vítima por alguns metros.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram o suspeito, na tarde da última sexta-feira (10), após o supervisor de área receber informações via telefone institucional (linha direta) sobre um veículo com possível restrição de roubo que estaria na rua Pantanal, no bairro Jorge Teixeira I. Ao chegar ao local para averiguação, os policiais perceberam se tratar do mesmo veículo envolvido na tentativa de roubo à idosa, no dia anterior.

Ao ser abordado pelos policiais sobre a tentativa de roubo ocorrida contra a idosa, o condutor do veículo confessou ter praticado o delito e recebeu voz de prisão, sendo conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a vítima e testemunhas o reconheceram como autor da tentativa de assalto.

Foi consultada a placa do veículo, porém não constava restrição de roubo ou furto. A proprietária do automóvel foi localizada e informou que teria alugado o carro a um amigo para trabalhar como motorista de aplicativo de transporte urbano.