Bebê de 3 meses é deixado em quarto sozinho para dormir e é encontrado morto

Um bebê de apenas 3 meses foi encontro morto dentro do próprio berço na residência da família, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã de domingo (3).

Segundo informações do site Globo, o pai da criança informou que acordou neste domingo, por volta de 6 h, para ir ao banheiro, e quando retornava percebeu que a criança não respirava e estava frio. Ele disse ainda para a polícia, que tentou acordar o filho, sem sucesso.

A mãe, de 15 anos, disse que teria deixado o bebê por volta das 23h30 do sábado e foi dormir com o marido. Ela informou também, que havia deixado o ventilador ligado e acredita que um plástico, que estava no berço, pode ter permanecido por um tempo no rosto da criança, o deixando sem ar.

A Polícia Civil investiga o caso.