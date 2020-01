Asa Branca recebe alta e passa mal no caminho de casa

O locutor de rodeios Asa Branca, 57 anos, que luta contra um câncer, recebeu alta do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), na sexta-feira, mas passou mal no caminho de volta para casa, sentindo falta de ar e pressão baixa.

"Tivemos alta, mas na verdade ele não está bem. No caminho de casa passou muito mal, não dormiu nada à noite", disse a esposa do artista, Sandra dos Santos, em conversa com o F5.

Na manhã do sábado, o estado de saúde dele continuava "praticamente o mesmo", informou Sandra.

No dia 28 de dezembro, a esposa do locutor usou as redes sociais para denunciar maus tratos que segundo ela estavam ocorrendo contra o locutor no Hospital Vereador José Storopolli, o Vermelhinho, na zona norte de São Paulo.

Sandra afirmou que além de amarrá-lo à cama, enfermeiros chegaram a agredir Asa Branca e médicos se recusavam a dar alta, dizendo que eles teriam que sair por conta própria. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que o locutor não foi maltratado e que foi necessária uma "contenção mecânica" para proteção do próprio paciente. Sandra conseguiu a transferência do marido para o Icesp no dia 28 de dezembro.