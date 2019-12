Descubra como comer e não engordar no Natal

Para não ganhar alguns quilinhos indesejados durante as festas de natal é necessário seguir algumas dicas de especialistas, pois é nessa época que há várias confraternizações e sempre muita comida à mesa.

De acordo com as dicas do site Tua Saúde, é necessário seguir as 6 dicas para comer e não engordar no natal; Confira

1. Coloque os doces num só prato

Coloque todos os doces e sobremesas de natal, que mais gosta, em um só prato de sobremesa. Se não couberem, corte-os pela metade, mas não vale colocar uns em cima dos outros.

2. Faça exercícios antes e depois do natal

Faça exercício físico mais intenso nos dias antes e depois do natal para compensar, gastando as calorias que ingerir a mais.

3. Tenha sempre chá verde por perto

Prepare uma garrafa térmica de chá verde e vá bebendo este chá durante o dia, assim o corpo fica mais hidratado e com menos fome.

4. Não fique sentado à mesa

Não fique sentado à mesa de natal durante todo o dia, dirija sua atenção para os convidados e presentes, por exemplo. Ficar sentado ajuda a acumular as calorias e facilita o aumento de peso.

5. Coma fruta antes da ceia de natal

Antes de iniciar a ceia de natal coma uma fruta, de preferência, uma pêra ou banana para diminuir a fome e assim comer menos à refeição.

6. Prefira sobremesas saudáveis

Pode comer as sobremesas que coubessem no prato, mas, também é preferível dar atenção para as mais saudáveis, como aquelas preparadas com fruta ou gelatina, por exemplo.