Artistas aproveitam quarentena e fazem shows na web; Saiba como assistir

O inimigo invisível

Com o cancelamento dos shows de vários artistas por conta do coronavírus, muitos optaram pela realização de suas apresentações de forma online durante este fim de semana. Os cantores utilizaram o Instagram para interagir e cantar com o público.

Segundo o site UOL, como medida de segurança para conter a propagação do vírus no Brasil, as casas de shows, teatros, shoppings e diversos espaços culturais suspenderam suas atividades. Mas, essas medidas não impediram da internet ser invadida por shows virtuais. Artistas como Wesley Safadão, Projota e Felipe Araújo usaram seus perfis nas redes sociais e fizeram lives para cantar seus hits aos seguidores.

O site separou algumas dicas de entretenimento virtual para todos ps gostos musicais que vão acontecer ainda neste domingo (22), no Instagram. Confira;

Zeeba faz ao vivo no youtube.com/zeebaoficial, neste domingo (22), às 16h

Atitude 67 faz ao vivo no Instagram @atitude67, neste domingo (22), às 19h

Kynnie faz ao vivo no Instagram @kynnieoficial, neste domingo (22), às 19h

A dupla Lucas e Orelha faz ao vivo no Instagram @lucaseorelha, neste domingo (22), às 19h30

A dupla Bruno e Marrone faz ao vivo no Instagram @oficialbrunoemarrone, neste domingo (22), às 20h

As Bahias e a Cozinha Mineira faz ao vivo no Instagram @asbahiaseacozinhamineira, neste domingo (22), às 21h.

Os vídeos gravados ao vivo neste sábado (21) são programados para sair do ar após 24h depois de publicados.