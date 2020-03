Artistas disputam 4ª temporada do 'Show dos Famosos'; Confira lista

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Com a quarta temporada marcada para estrear no dia 5 de abril, a lista dos artistas que vão participar do quadro Show dos Famosos, do programa Domingão do Faustão foi divulgada neste domingo (08), pelo apresentador Fausto Silva.

A atração mistura diversos ritmos, do funk à música erudita e este ano conta com a participação de oito famosos: Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley.

Os vencedores dos anos anteriores estão os nomes de Ícaro Silva (2017), Mumuzinho (2018), Ludmilla e Di Ferrero (2019).