Na onda de cancelamentos na web, Marina Ruy Barbosa revela: 'Tenho medo'

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou nos stories do Instagram, um texto de Tiago Leifert falando contra o que ele chamou de "linchamento virtual", após duras críticas que ele recebeu depois de anunciar a eliminação de Hadson.

Já no twitter, o assunto continuou sobre o texto do apresentador do BBB 20 e uma fã comentou: "Essa coisa de 'canceladx' na internet, acompanhado do deboche e linchamento é um dos piores gatilhos". Marina respondeu ao comentário: "Confesso que sempre tenho um pouco de medo".

Foto: Reprodução / Twitter