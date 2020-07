DEM e MDB decidem abandonar o ‘Centrão’

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

O bloco do ‘Centrão’ perdeu dois grandes partidos, DEM e MDB, que anunciaram que estão deixando o grupo em busca de maior autonomia e independência. O DEM, partido do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, possui 28 parlamentares, enquanto que o MDB tem 35. Com a saída desses deputados, o bloco passa a ter 158 e não mais 221 parlamentares na Câmara. Agora o Centrão é formado por PL, PP, PSD, Solidariedade, PTB, Pros e Avante.

O líder do DEM, deputado Efraim Filho, disse que o partido busca maior autonomia longe do Centrão. “Foi questão regimental mesmo, posicionamento de bancada quanto a requerimentos, urgências, destaques, reposicionar a autonomia da bancada”, disse em declaração cedida ao site Congresso em Foco.

O líder do MDB, deputado Baleia Rossi, afirma que o partido sempre foi independente e que estava no Centrão apenas para ter mais assentos nas comissões do orçamento federal e das emendas parlamentares.

O deputado Arthur Lira, líder do Centrão, e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara (PP), também se manifestou sobre a saída dos partidos do blocão. Segundo postagem no twitter, o parlamentar explicou que o grupo foi formado para as votações do orçamento e que era previsto que fosse desfeito. “Ele deveria ter sido desfeito em março, o que não aconteceu por conta da pandemia”, contou.