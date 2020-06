Quais os signos que mais traem? O de Arthur Aguiar lidera

Anjos e demônios

Você sabe quais são os signos mais traidores do zodíaco? O que lidera o ranking da infidelidade é peixes, curiosamente é o signo do ator Arthur Aguiar, que admitiu no último fim de semana que traiu Mayra Cardi enquanto estavam casados.

Veja a lista dos signos mais infiéis do zodíaco:

Peixes: Trai facilmente principalmente quando o relacionamento não está indo bem para “aliviar a pressão”, mas geralmente não termina o relacionamento. É mais aberto a “atrações passageiras”.

Aquário: Gostam de liberdade e tendem a trair quando se sentem presos.

Câncer: Cativante, conquista facilmente e por isso acaba pulando a cerca.

Gêmeos: Gosta de atenção e se não recebe costuma procurar outras opções costuma manter triângulo amoroso.

Libra: Amante do flerte e trai sempre que o relacionamento não vai bem ou se sente menos prestigiado pelo parceiro (a).

Leão: Trai, mas não se sente orgulhoso da pulada de cerca. Dificilmente assume que traiu e tenta esconder para continuar a relação.