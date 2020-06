Pérola Faria abre o jogo sobre triângulo amoroso com Arthur Aguiar e atriz durante novela

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Após Mayra Cardi soltar o verbo sobre o seu casamento com Arthur Aguiar, revelando que estava em um relacionamento abusivo e que era frequentemente traída pelo cantor, Pérola Faria abriu o jogo sobre o seu relacionamento com o ator em 2013.

A atriz contou a Leo Dias, do Metrópoles, que durante a novela "Rebelde", quando os dois ficaram, descobriu que Arthur se relacionava com outra atriz do folhetim, Lua Blanco.

Pérola começou falando sobre ter apoiado Mayra Cardi no desabafo sobre o ex, e contou: "Não esperava que meu comentário repercutiria tanto, por terem me associado ao Arthur, pois já tivemos um rápido envolvimento durante as gravações da novela “Rebelde”, na Record. Não cheguei a namorar o Arthur, até porque, na época ele logo resolveu terminar comigo para voltar a se relacionar com outra pessoa do elenco. Foi quando eu descobri que ele já havia se envolvido com mais alguém da mesma novela. Me senti super mal. Na época o clima das gravações ficou pesado. Mas apesar de tudo, nunca guardei mágoa. Já tive muitos relacionamentos maduros e realmente importantes pra mim, e certamente esse não foi um deles, porque mal chegou a acontecer, de fato. Sempre terminei de forma amigável, com todo o respeito do mundo, sou amiga de todos os ex namorados. Acredito que isso é essencial para o bom relacionamento humano”.



Foto: @dkerstudio

Sobre a relação amigável com Mayra e a revelação da coach sobre o relacionamento abusivo, ela afirma: “Conheci a Mayra em 2012 e nos identificamos imediatamente. Sempre gostei e admirei muito pessoas autênticas, como você, Leo. São pessoas que me passam muita segurança. E é aquilo, ou ame ou odeie. A Mayra sempre me passou uma imagem de mulher forte, independente, empoderada. Admiro a forma que ela compartilha suas próprias alegrias e frustrações nas redes sociais e vive incentivando muitas pessoas. Me sinto próxima dela, assim como de muitas mulheres que quase não tenho contato, mas de alguma forma me identifico.".