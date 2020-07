Mulher revela que Arthur Aguiar usou dinheiro de Mayra Cardi para ficar com ela

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Após expor o ex-marido Arthur Aguiar, Mayra Cardi continua recebendo várias mensagens de mulheres comprovando traições do ator à coach. No Instagram, ela fez um novo desabafo contando que já contabilizou mais de 50 "puladas de cerca" do ex-marido enquanto ela estava grávida ou cuidando da sua bebê em casa.

A situação voltou à tona após uma mulher chamada Tais Lambertini contar a Mayra que Arthur Aguiar usou o dinheiro da esposa para "ficar" com ela. "Ele usou o seu dinheiro sim pra me pegar e eu confirmo isso. Não sou a Arícia", disparou Tais, que mostrou prints de Arthur pedindo para repetir a dose do encontro, mas dessa vez "sem ser cliente", ou seja, sem pagar pelo encontro.

Mayra desabafou no Instagram, dizendo que é asqueroso descobrir tudo isso: "[ele pagava com o meu dinheiro] Umas prostitutas bonitas, com certeza caras porque não têm cara de p*** barata. Eu tava bancando caro. É muito triste tudo isso porque não tem a ver com traição física, tem a ver com traição moral. Com a maneira como a pessoa te destrata, te manipula e mente. Olha pra tua cara e fala que é fiel, que não te trai, que nunca te trairá, que morre e se mata se você terminar, o mundo acaba... e de repente você descobre que toda a sua fantasia, toda a sua história de amor, era uma mentira bizarra".