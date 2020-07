Mulher que ficou com Arthur Aguiar comenta tamanho de pênis do ator

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Depois de revelar a Mayra Cardi prints que mostravam Arthur Aguiar a procurando para encontros, um deles pago, a estudante de odontologia Tais Lambertini usou o Instagram para fazer um comentário sobre o tamanho do pênis do ator e músico.

Ao comentar as notícias que saíram sobre ela, Tais admitiu que quer mesmo fama: "Vai vir mais babado por aí, aguardem. Eu quero é treta. Eu quero ir pra Fazenda, pro Big Brother, 'De Férias Com o Ex', imagina? O Arthur lá com todas as mulheres que ele já pegou? Que delícia", disse, em seguida se corrigindo: "Mentira, nem é delícia", falou, fazendo um sinal de 'pequeno' com as mãos.

Em seguida, Tais explicou porque Arthur pagou para ficar com ela: "Gente, ele me ajudou a pagar a faculdade. Ele queria sair comigo e eu falei: 'ai, to precisando de dinheiro pra pagar a faculdade'".

Foi a própria estudante que mostrou os prints para Mayra Cardi, que se disse enojada pelas atitudes do ex-marido e já descobriu mais de 50 traições até o momento.