Mayra Cardi vai fazer teste de DST após descobrir mais traições de Arthur Aguiar: 'podre, nojento'

Mayra Cardi ficou abismada ao descobrir mais traições de Arthur Aguiar com prostitutas, pagas com o dinheiro dela.

A coach revelou que vai fazer um teste para saber se contraiu alguma doença venérea, após receber a mensagem de uma prostituta confirmando o encontro quando ele era casado: "O que é mais triste é saber que eu tava amamentando a minha filha quando essa p***** começou. Quer dizer, eu tava grávida, poderia ter contraído doenças pra minha filha. Isso não foi pensado em nenhum momento? Isso me choca, é uma coisa muito séria. A quantidade de parceiras que ele teve é bizarro, ele não pensou na filha dele. Eu estava amamentando, isso se passa pelo leite.".

"Eu tenho escutado dos meus amigos: 'você já fez os testes de saúde?' eu já fiz porque tive que fazer a cirurgia, mas obviamente farei de novo porque até três meses depois ainda pode se manifestar, então vou continuar fazendo. Eu queria dividir com vocês porque pra mim essa é a parte mais difícil. Geralmente eu sou uma mulher muito forte, não fico contando desgraceiras, mas não tá sendo fácil olhar pra minha vida e invalidar a minha vida. Eu vivi uma mentira. Desde o início foi uma mentira".

Ela ainda fez mistério sobre novas revelações acerca do ex: "É que eu não posso contar tudo pra vocês ainda, mas em breve vou poder e vocês vão entender a minha dor.".

"É a pessoa mais nojenta que eu conheci, é triste falar isso do pai da minha filha, mas é isso. Aí vem uma ou outra e fala: 'supera'. Não tem a ver com superar. Vocês não têm ideia do quanto é triste e fúnebre, pétrico, você olhar pra sua própria vida e ter que anular três anos da sua vida, isso nunca me aconteceu. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que anular, apagar 3 anos da minha vida porque eles sempre foram uma mentira. Não existe um único dia que tenha sido verdade. A quantidade de coisas que chega todos os dias… Todos os dias chegam muitos prints, e-mails, etc [provas de novas traições de Arthur]."