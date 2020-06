Dormindo com o ex, Mayra Cardi revela que coloca lingerie sexy e provoca Arthur Aguiar: 'viro pra lá'

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Morando debaixo do mesmo teto e ainda dividindo a cama com o ex-marido, Arthur Aguiar, de quem se separou durante a quarentena, Mayra Cardi revelou em conversa com seguidores nesta quarta-feira (17) que gosta de provocar o rapaz antes de dormir.

A coach, que na última semana trocou as próteses antigas de silicone por novas, após sofrer problemas com o implante, começou o vídeo com o objetivo de incentivar mulheres a se amarem, contando que toda noite, desde a sua adolescência, tem o ritual de usar camisolas bonitas para aumentar sua autoestima. Em seguida, confessou que aproveita esse momento para jogar o bumbum para o lado do ex como quem não quer nada, fazendo-o 'sofrer' um pouco.

"Eu durmo assim e me sinto muito bem. À noite é um ritual de eu achar que tô bonita, que eu sou f***, que mereço, etc e tal. [...]. O ex-marido que se f**** porque ele é ex-marido e eu continuo sendo gostosa, maravilhosa, deusa, omo eu me acho e todos nós temos que nos achar", disse. "Eu viro minha bunda pra lá pra ele saber tudo o que perdeu olha que maravilha. Eu não tenho que sofrer sozinha, contar um segredo pra vocês: o bichinho é gostoso, é difícil pra mim também, tá? Passa ali na minha frente, eu tenho certeza que ele tá fazendo isso pra me provocar. Aí ponho minha camisola pra provocar e a gente fica nessa".