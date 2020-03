Mayra Cardi revela detalhes picantes de quarentena com Arthur Aguiar: 'Acordamos pegando fogo'

O mau exemplo do coronel Menezes

A musa fitness Mayra Cardi deu o que falar neste sábado (28), ao dividir com os fãs momentos íntimos do seu casamento com o ator Arthur Aguiar. Ela publicou uma série de fotos em que aparece sensualizando e deixou muito seguidor sonhando em ter uma vida sexual igual de Mayra e Arthur.

“Como está o casamento de vocês nessa quarentena? Tem dias que eu e @arthuraguiar acordamos pegando fogo de amor e tem dias que acordamos pegando fogo, que toda distancia será pouca hahahaha hoje é dia de trabalhar no andar de cima e ele laaaaaa no de baixo”, revelou ela.

Nos cliques, os dois estão em posições bastante sugestivas e picantes.