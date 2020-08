Mayra Cardi presenteia babá da sua filha com casa toda mobiliada

Mayra Cardi deixou os seguidores impressionados ao contar o que fez no dia de hoje, nesta quinta=feira (6). A coach presenteou uma funcionária, chamada Preta, com uma casa mobiliada. Mayra conta que a babá cuida de Sophia Aguiar como se fosse sua própria filha.

“A gente acabou de entregar a casa da Preta, tô até com a cara inchada de chorar. Todo mundo chorou, melhor sensação da vida”, disse ela, que explicou que a funcionária mudou de cidade com os três filhos para cuidar de Sophia: “Quando eu fiz esse convite para ela vir, era para ter qualidade de vida. Ela tá passando por um processo de separação e eu queria que ela fosse muito bem recebida. Então a gente fez nos mínimos detalhes, como se fosse pra gente. Foi uma delícia, foi muito bom”, disse ela, que gravou o vídeo acompanhada de arquitetas.

Quando ainda era casada com Arthur Aguiar, no ano passado, Mayra presenteou Preta com um carro.

Mayra comprou uma nova mansão em uma chácara após a separação de Arthur Aguiar, em uma região em meio a muita natureza, onde deverá passar os finais de semana. A coach tem, ainda, uma casa em São Paulo, onde deverá passar os dias de semana.