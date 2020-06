Mayra Cardi faz novo vídeo expondo detalhes de relacionamento abusivo com Arthur Aguiar

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Mayra Cardi publicou neste domingo (28) um novo vídeo em meio às exposições que vem fazendo ao ex-marido, o ator e músico Arthur Aguiar. No vídeo, a coach fitness alerta seguidoras sobre relacionamentos tóxicos e abusivos, não cita o ator, mas acaba dando detalhes do relacionamento que viveu com Arthur.

Ela explica: "Nem sempre o abusador vem estuprando ou batendo, com cara de monstro. Assim fica mais fácil de identificar. E talvez fique mais fácil de correr também. Mas é muito difícil quando o abusador vem com cara de príncipe, de coitadinho, abre a porta do carro e te dá flores. Você vai não só caindo nos encantos mas deixando de ser você, perdendo a sua personalidade, caindo cada vez mais nas mentiras, nas manipulações, e deixa de querer o que você gosta, os seus amigos, deixa de ser o que você é, simplesmente pra fazer a vontade dele, imposta por ele, com as mentiras e manipulações impostas por ele diariamente.".

Mayra dá exemplos: "'A sua blusa está decotada demais, sua saia está curta demais. Eu não gosto desse seu amigo, ele é apaixonado por você e só você não vê. Eu não gosto dessa sua amiga, porque ela fala alto demais, ela ela é p*** demais, sai com todo mundo'. E aí você já não tem mais a sua amiga. : 'Ai eu não gosto desses seus amigos aqui, a casa fica muito cheia, muito barulhenta.', e aí a casa está vazia,", disse. "Éu quero viajar de frente pro mar, de primeira classe.' Ou qualquer que seja o desejo do abusador, impondo sua vontade, sem te perguntar. Ou te ouvindo e te manipulando, impondo a vontade, chantageando."

"[...]. Nós nunca queremos terminar, não sabemos como sair porque estamos presas nessa manipulação e abuso diário.

"Não importa quão forte, inteligente você seja. Você está sujeita a cair na tentação de um abusador. Mulheres que amam demais, amam às vezes mais o outro do que a si mesma… porque se ele chora, te manipula, você pensa: tadinho, eu acho que ele vai mudar. Aí você dá uma chance pra ele. [...] E nessa você vai, fica nesse looping eterno. Isso se chama relação abusiva. Mesmo não sabendo sair, mesmo não sabendo mais quem é nem você mesma, você não é capaz de dizer não. E talvez se ele contar a mesma mentira 100 vezes você volta, por isso chama relação abusiva. E se tiver que falar de alguém pra ele, vai falar bem também. E por isso, chama relação abusiva.", disse ela.

Mayra também afirmou: "Por isso muitas vezes as pessoas não entendem. 'Mas eles eram tão felizes, falavam tão bem um do outro. Do nada?!' Não. Talvez do nada tenha sido a coragem de falar ou de ver aquilo que tava na sua cara e você não via, de falar aquilo que tava entalado. Tinha medo da manipulação, do abuso, de perder aquilo que ele encantadoramente manipulava e dizia que não podia perder.".

Por fim, Mayra chamou profissionais da área para fazer um vídeo mais completo sobre abuso: "Porque infelizmente existem milhões de pessoas sendo abusadas diariamente e não sabem, e o abusador ainda tem a coragem de dizer 'eu não sou abusador'", cravou ela, em referência ao vídeo gravado por Arthur Aguiar em que ele rebate suas acusações.