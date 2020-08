Mayra Cardi esculacha seguidora após crítica por citar Arthur Aguiar em post do Dia dos Pais

Mayra Cardi esculachou uma seguidora que a criticou por ter mencionado o ex- Arthur Aguiar em um post do Dia dos Pais. O ator é pai de Sophia de 1 ano.

“De fato: a Mayra precisa de tratamento!”, escreveu a seguidora.

A coach não ficou quieta e escreveu um ‘textão’ no comentário: vamos lá o tratamento seria para que? Para que eu não deseje feliz dia dos pais para os pais dos meus filhos ou para ficar fazendo alienação parental? Porque se for para isso eu prefiro ficar sem tratamento”, escreveu ela em um dos trechos do recado.

E continuou: “Entenda o Arthur ‘já é e sempre será’ pai da Sophia, pouco importa o que ele foi para MAYRA! A Mayra não admira, não tem carinho e muito menos respeito pelo Arthur. A mãe da Sophia tem e sempre terá respeito pelo pai da filha dela e fará de tudo incluindo passar por cima de si mesma para ve-la feliz quantas vezes for necessária. Isso se chama amor e maturidade! Eu sei separar os assuntos e ao meu ver é assim que tem que ser. Mais amor nesse coração. Arthur não deixou de ser pai da Sophia porque foi um péssimo ferido”, disparou.