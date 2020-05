Mayra Cardi diz que vai ficar ‘uns seis anos sem sexo’ após separação de Arthur Aguiar

O gemido da cama no confinamento

Mayra Cardi contou nas redes sociais que está procurando uma casa para se mudar após a separação de Arthur Aguiar e acabou revelando que pretende ficar um bom tempo sem sexo.

A coach, que ainda mora com Arthur, além do filhos e da nora, disse que procurar uma casa grande e listou os motivos: “Menino adolescente. Sexo sem barulho não dá, então não vou colocar ele perto da Sophia pra ela escutar os gritos do sexo. Tenho que buscar uma casa em que eles tenham a privacidade deles”, disse sobre os filho de 19 anos e da filha de 1 ano e 7 meses.

“Durante uns seis anos não estou querendo fazer sexo. Se eu for fazer, vou na casa dos outros. Ninguém vai na minha casa comer. Meu lar é a minha filha, vou respeitar”, explicou.

Mayra disse que caso não encontre o lugar ideal pensa em voltar a morar fora do Brasil.