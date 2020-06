Mayra Cardi desabafa sobre separação de Arthur Aguiar: 'vi que tinha passado da hora'

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Mayra Cardi fez um novo desabafo sobre o fim do casamento com Arthur Aguiar, de quem se separou durante a quarentena e com quem até pouco tempo ainda dividia cama. Agora, o ex viajou e na volta, irá se mudar de casa.

A ex-bbb e coach explicou a relação dos dois, que ainda é de amizade, e afirmou que acha melhor terminar um relacionamento enquanto ainda existe amor. "Quando termina um relacionamento, não significa que tenha que acabar o amor, não deveria. Esse amor deveria ter sido ressignificado. É legal a gente sair ainda quando existe amor, enquanto o carinho e o respeito não foram embora. Para, quem sabe, esse amor seja transformado em um outro tipo de amor, como amizade, companheirismo. E, aí sim, você possa ir embora da mesma maneira que você entrou [no relacionamento] e não drasticamente, machucado, ferido", diz.

Ela afirmou que o motivo do término não foi a convivência no confinamento durante a quarentena, mas a falta de sintonia na rotina, como as grandes diferenças nos horários de dormir, acordar, comer e de lazer: "Até mesmo porque nossos horários já eram assim. Eu trabalho de casa administrando as minhas empresas e o Arthur já ficava em casa. A gente ficava em casa o tempo inteiro. Quando os caminhos são distintos demais, eles fogem tanto um do outro que eles não se cruzam nunca".

"Foi difícil lutar contra meu coração. E ter um homão daquele na minha cama é difícil, coração fica cego. Então, para que a gente não se machucasse, eu vi que tinha passado da hora. [....] Por esse motivo, hoje ele está em São Paulo, volta domingo pra ver a Sofia, mas volta pra outro lugar aqui no Rio, que não é mais a nossa casa. Ele tem a casa dele, eu tenho a minha, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. E temos a vida juntos com a nossa filha, não mais como homem e mulher e nem tão íntimos e amigos e parceiros. Talvez em breve. Mas ainda não, ainda enquanto estamos tão machucados não. Quem sabe mais pra frente", afirmou.