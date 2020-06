Mayra Cardi decide não pedir pensão de Arthur Aguiar e revela motivo

Anjos e demônios

Mayra Cardi resolveu que não vai pedir pensão alimentícia ao ex-marido Arthur Aguiar, de quem se separou recentemente e expôs por relacionamento abusivo e traições. O ator de 31 anos é pai de Sophia, de 1 ano e 7 meses.

"Enquanto ele não tiver ganhando dinheiro, não pedirei nada para a Sophia. Dou conta dela a da casa sozinha como sempre dei, só quero que ele seja feliz e quero ser feliz", contou ela a Leo Dias.

"Sei que ele está investindo na carreira de cantor, ele está com músicas lindas as quais já tive o prazer de escutar. Também está com o Delão, empresário da Melin e com Dudu Borges, dois profissionais fodas. Acredito que, agora, ele terá muito sucesso na carreira e torço muito para isso", completou.

Vale lembrar que Mayra Cardi não pretendia ser mãe novamente e engravidou para agradar Arthur, que sonhava em ser pai.

