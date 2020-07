Mayra Cardi chama Arthur Aguiar de gigolô e faz revelações bombásticas

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Mayra Cardi se pronunciou após Arthur Aguiar revelar que entrará na Justiça para ter parte do lucro da empresa o qual ele é sócio da ex-mulher.

“Descobri que me casei com um gigolô. Não está sendo fácil, mas, com certeza, menos dolorido que todo resto que tenho descoberto sobre caráter”, disse ela ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Ela também revelou que pagou todas as dívidas do ator na primeira semana de namoro: “Dei uma vida de príncipe a ele, realizei sonhos, banquei o castelo todo!”, disparou.

A coach possui um programa de emagrecimento emocional e outro de inteligência emocional. Destruir minha vida como ele destruiu e, agora, querer ‘receber’ pelo tempo que destruiu minha vida, me faz ver que levei o golpe da barriga”, desabafou para o colunista.