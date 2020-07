Leo Dias rebate Bruna Marquezine após atriz negar 'quadrângulo' amoroso com Arthur Aguiar

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Leo Dias deu um novo recado a Bruna Marquezine na manhã deste domingo (5) após a atriz negar que tenha ficado com Arthur Aguiar em 2014 (clique aqui para ver o que a atriz disse).

Irritado com a negativa da atriz, o colunista disparou no Twitter: "Engraçado, né, Marquezine? Todos os términos seus com o Neymar quem noticiou fui eu e vc só lembra do que vc quer ou te favorece, né, amor ... eu não vou falar o que eu sei para não expor a Lancellotti. Mas digo e repito: vc ficou com o Arthur em 2014 nos bastidores de EM FAMÍLIA".

Clique aqui para entender: Leo Dias insinua que Bruna Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar

Segundo Leo, Bruna teria ficado com Arthur Aguiar em 2014, quando interpretou Helena e Luiza na novela "Em Família". Arthur viveu o personagem Virgílio na 1ª fase da novela.

Na época, o ator namorava Giovanna Lancellotti. O romance terminou após uma suposta traição.

Já o namoro de Bruna com Neymar estaria estremecido após a ida do jogador para Barcelona em meados de 2013 e em fevereiro de 2014, e os dois terminaram publicamente, mas reataram logo depois, em março.