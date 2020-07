Leo Dias e Bruna Marquezine dão detalhes de caso envolvendo Neymar, Giovanna Lancellotti e Arthur Aguiar

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Em uma nova "rodada" de discussão com Bruna Marquezine no Twitter, Leo Dias voltou a afirmar que a atriz ficou com Arthur Aguiar em 2014, sendo, segundo ele, o pivô da separação de Giovanna Lancellotti.

Segundo Leo Dias, Bruna e Arthur teriam trocado um beijo após o ator muito insistir, durante as gravações da primeira fase da novela "Em Família" no interior de Goiás. Giovanna Lancellotti, então namorada de Arthur, teria flagrado mensagens do ator para Bruna, e ligado para Neymar contando o que descobriu.

A atriz rebateu frente a frente as afirmações de Leo, desmentindo inclusive a narrativa do colunista: "Como ela pegou o telefone e descobriu se ele tava em Goiás? Quem ligou pro Neymar fui eu, quando vi o circo se formando, me antecipei e contei o que estava acontecendo.. Ele inclusive falou pra Gi me ligar. Não teve beijo nenhum, Léo.".

Bruna também retuitou prints de seguidores que comparavam as datas que Leo Dias noticiou o término de Giovanna Lancellotti com Arthur (em 2013) e a data que o jornalista diz que a atriz ficou com Arthur Aguiar (2014).

Veja os desdobramentos mais recentes do bafafá: