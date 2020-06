Famosas apoiam Mayra Cardi após expôr relacionamento abusivo com Arthur Aguiar

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Mayra Cardi pegou a todos de supresa ao expor um relacionamento abusivo enquanto esteve casada com o ator Arthur Aguiar.

A coach, que acusou o ex-marido de traições com mulheres casadas e manipulação em um longo desabafo, recebeu apoio de várias famosas e anônimas nas redes sociais.

“Eu amo vc e estou com vc! Conte comigo sempre!”, escreveu Lexa.

Kelly Key também prestou solidariedade: “Vc é foda! Só quem passou ou passa por um relacionamento abusivo sabe da dificuldade... Mas um dia a gente cansa e finalmente ACORDA! Nao se culpe! Nem p dizer q vc deixou chegar onde chegou!!! NUNCA! A culpa não é sua! Vc não pode se sentir responsável pq ele não foi p vc o q vc foi p ele! As pessoas só nos dão o q elas têm! Não tem nenhuma relação c vc! Tem com ele! Apenas! Parabéns pela coragem e conte comigo! Sempre”, escreveu.

A cantora Solange Almeida comentou: “Nem todo mundo consegue sair de um relacionamento abusivo! Que mulher vc é. #antestardedoquenunca . Sei como é isso”.

“Mana, to com você”, disse a atriz Pérola Faria.