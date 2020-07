Douglas Sampaio se revolta com Mayra Cardi ao sair em defesa de Arthur Aguiar

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Douglas Sampaio se irritou com Mayra Cardi nas redes sociais ao sair em defesa de Arthur Aguiar. O ator resolveu opinar sobre a separação entre a coach e o artista:

"Biscoiteira! Nego me xingou pra c***** quando falei disso no Instagram do Arthur! Um esculacho o que ela fez com o cara! Mais uma. Fico p*** com essas palhaçadas que essas mulheres vêm fazendo! Mais uma tirando força de uma coisa séria. Quase acabou com a vida do maluco. IRRESPONSÁVEL DEMAIS FALAR QUE O CARA É ABUSADOR.".

Para quem não lembra, o ator Douglas Sampaio foi alvo de acusações de agressão nos seus dois últimos relacionamentos públicos. No primeiro caso, por Rayanne Moraes, ele foi indiciado por agressão no âmbito de violência doméstica. Já no caso da atriz Jeniffer Oliveira, que também o acusou de agredi-lo, Douglas foi inocentado.