Bruna Marquezine se pronuncia sobre ter ficado com Arthur Aguiar quando namorava Neymar

Bruna Marquezine usou as redes sociais na madrugada deste domingo (5) para se pronunciar sobre as afirmações de Leo Dias de que teria ficado com Arthur Aguiar durante a novela "Em Família".

"Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando “convencer” ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer.", escreveu.

Ela também compartilhou o tuíte de uma internauta que escreveu: "Como assim a @BruMarquezine ficou com o Arthur Aguiar? Sério que ela teve esse desprazer?? Alguém pode me dizer que é meme? Pq não tô acreditando kkk".

"Pois é, menina! Como assim? Ou é meme ou é fanfic", respondeu Bruna.

